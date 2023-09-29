У мереживній блузці та стильному костюмі: Гелен Міррен на прем'єрі свого нового фільму

77-річна акторка, яка грає головну роль першої жінки-прем'єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, продемонструвала стильний аутфіт на доріжці. Вона сяяла перед камерами в білій блузці з мереживним оздобленням і оксамитовому чорному штанному костюмі, підібравши до вбрання замшеві туфлі на не дуже високих підборах і з застібкою навколо щиколотки.

Своє біляве волосся Гелен Міррен уклала гладкою прямою зачіскою і доповнила золотими сережками-кільцями невеликого розміру. Також у неї був дуже легкий макіяж на обличчі та манікюр у бежевому відтінку.

У біографічному фільмі Міррен грає першу та єдину жінку-прем'єр-міністерку Ізраїлю Голду Меїр. Дія фільму режисера Гая Натіва відбувається під час 19-денної війни Судного дня 1973 — військового конфлікту між коаліцією арабських держав з одного боку та Ізраїлем з іншого боку, що відбувався з 6 по 25 жовтня 1973 року.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

У фільмі розповідається про спірні рішення, які політикиня ухвалила у розпал війни, внаслідок якої її країна зазнала величезних втрат у битві з кількома арабськими державами.

"Голда Меїр була грізним, непримиренним і могутнім лідером. Це великий виклик — зобразити її у найважчий момент її незвичайного життя. Я тільки сподіваюся, що віддаю їй належне!", — сказала про свою роль Міррен.

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