У мереживній "голій" сукні: американська танцівниця блиснула трусами на вулицях Мілана

Джуліанна Гаф обрала для свого виходу спокусливий лук.

Американська танцівниця Джуліанна Гаф відвідала Тиждень моди у Мілані. Там вона продемонструвала провокаційний аутфіт.

Гаф була одягнена у відверту чорну сукню, яка складалася з оксамитового верху і "голої" мереживної спідниці максі. Джуліанна без комплексів світила чорними трусами з високою посадкою.

Образ танцівниця доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах, а також чорною сумочкою із золотою ручкою-петлею.

Джуліанна Гаф / Фото: Getty Images

Ідеально рівне каре і макіяж із акцентом на очах завершив лук Гаф.

Нагадаємо, на церемонію Billboard Music Awards у Лас-Вегасі Джуліанна Гаф прийшла в трусах і бюстгальтері.

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