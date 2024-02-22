У мереживній "голій" сукні: американська танцівниця блиснула трусами на вулицях Мілана

Джуліанна Гаф обрала для свого виходу спокусливий лук.
Американська танцівниця Джуліанна Гаф відвідала Тиждень моди у Мілані. Там вона продемонструвала провокаційний аутфіт.
Гаф була одягнена у відверту чорну сукню, яка складалася з оксамитового верху і "голої" мереживної спідниці максі. Джуліанна без комплексів світила чорними трусами з високою посадкою.
Образ танцівниця доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах, а також чорною сумочкою із золотою ручкою-петлею.
Ідеально рівне каре і макіяж із акцентом на очах завершив лук Гаф.
Нагадаємо, на церемонію Billboard Music Awards у Лас-Вегасі Джуліанна Гаф прийшла в трусах і бюстгальтері.
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