У мереживній мініспідниці і топі з сердечками: американська артистка в образі від українського бренду виступила на фестивалі

Сабріна Карпентер вже ввосьме обрала для свого виходу на сцену вбрання від FROLOV.

Американська співачка Сабріна Карпентер з'явилася на сцені масштабного музичного фестивалю Coachella у Каліфорнії в ефектному образі від українського бренду FROLOV.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

На зірці було блакитне вбрання, яке складалося з топу, розшитого кристалами у вигляді сердечок, і напівпрозорої мереживної мініспідниці.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Ззаду на топі був виріз у вигляді серця, який співачка продемонструвала шанувальникам і фотографам.

Сабріна Карпентер / Фото: Getty Images

Український дизайнер Іван Фролов створив для Сабріни ще один кастомний аутфіт, у якому вона виступила на фестивалі.

Карпентер сяяла на події у ніжно-рожевому корсеті з кристалами і V-подібним вирізом та "шкільній" мініспідниці в тон.

Нагадаємо, Бейонсе виступила у Лас-Вегасі у мінісукні кольору металік від FROLOV, верх якої під час виступу трансформувався у прозоре боді із вишитим вручну серцем.

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