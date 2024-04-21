У мереживній мініспідниці і топі з сердечками: американська артистка в образі від українського бренду виступила на фестивалі

Сабріна Карпентер вже ввосьме обрала для свого виходу на сцену вбрання від FROLOV.
Американська співачка Сабріна Карпентер з'явилася на сцені масштабного музичного фестивалю Coachella у Каліфорнії в ефектному образі від українського бренду FROLOV.
На зірці було блакитне вбрання, яке складалося з топу, розшитого кристалами у вигляді сердечок, і напівпрозорої мереживної мініспідниці.
Ззаду на топі був виріз у вигляді серця, який співачка продемонструвала шанувальникам і фотографам.
Український дизайнер Іван Фролов створив для Сабріни ще один кастомний аутфіт, у якому вона виступила на фестивалі.
Карпентер сяяла на події у ніжно-рожевому корсеті з кристалами і V-подібним вирізом та "шкільній" мініспідниці в тон.
Нагадаємо, Бейонсе виступила у Лас-Вегасі у мінісукні кольору металік від FROLOV, верх якої під час виступу трансформувався у прозоре боді із вишитим вручну серцем.
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