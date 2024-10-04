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У мереживній мінісукні і ботфортах: американська співачка у пікантному образі вийшла на червону доріжку

У мереживній мінісукні і ботфортах: американська співачка у пікантному образі вийшла на червону доріжку

У мереживній мінісукні і ботфортах: американська співачка у пікантному образі вийшла на червону доріжку

Глоя Латтанці / Фото: Getty Images

Співачка Глоя Латтанці обрала для своєї появи пікантне вбрання.

Глоя Латтанці відвідала прем’єрний показ "Tina - The Tina Turner Musical", який відбувся в австралійському місті Мельбурн.

На червоній доріжці артистка з'явилася у бежево-чорній корсетній мереживній мінісукні з мереживним "хвостом". Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру і ноги.

Глоя Латтанці / © Getty Images
Глоя Латтанці / Фото: Getty Images

Аутфіт Глоя доповнила чорними шкіряними ботфортами на підборах.

Латтанці уклала своє біляве волосся у гарні локони, зробила макіяж у нюдово-шоколадних відтінках і кораловий манікюр.  Зірка шию прикрасила золотими ланцюжками з підвісками, а руки – золотими браслетами і каблучками з камінням.

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