У мереживній мінісукні та блейзері: Алессандра Амбросіо позувала перед фотографами у Венеції

Сьогодні в Італії стартує 79-й Венеціанський кінофестиваль. Все більше гостей прибуває туди, щоб вийти та блиснути сьогодні ввечері на червоній доріжці під час церемонії відкриття.

Бразильська модель Алессандра Амбросіо спочатку з'явилася перед фотографами, коли прямувала до готелю з аеропорту, а тепер її заскочили в приголомшливій мереживній мінісукні від Ermanno Scervino на тонких бретельках і білому блейзері, коли зірка прибула на причал на водному таксі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

У руках модель тримала маленьку бежеву сумку, а взута була у білі босоніжки на шнурівці та високих підборах. Амбросіо розпустила волосся і зробила кучеряве укладання, так само у неї був максимально природний макіяж, і сонцезахисні окуляри на голові. Образ доповнювало багато різних прикрас на шиї та зап'ястях.

Цікаво побачити образ манекенниці, який вона приберегла для сьогоднішньої червоної доріжки.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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