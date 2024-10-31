У мереживній мінісукні з декольте до пупка: співачка у відвертому образі блиснула салатовими трусами

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, відвідала церемонію вручення нагород CFDA Fashion Awards 2024 в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Для такої події вона обрала відвертий аутфіт. Тайла одягла мереживну мінісукню з довгими рукавами і декольте аж до пупка. Під вбранням не було бюстгальтера, але були салатові труси-шортики.

Tyla / Фото: Getty Images

Взута вона була у чорні босоніжки на шпильках та з ремінцями на щиколотках. У такому луку дівчина похизувалася підтягнутою фігурою і гарними стрункими ногами.

Своє об'ємне волосся Сітал зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із блакитними тінями і чорним олівцем, а також довгий манікюр із декором. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями з камінням, вуха – ланцюжком із кулоном-кільцем із камінням, на пальцях були каблучки, а в пупку – пірсинг.

Нагадаємо, Tyla на Victoria's Secret Fashion Show у Нью-Йорку постала у рожевій асиметричній сукні зі шлейфом, яка наполовину оголювала її тіло, прикрашеній білим та червоним бісером.

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