У мереживній прозорій сукні: Демі Роуз залізла на стіл і показала сексуальний бюст

У мереживній прозорій сукні: Демі Роуз залізла на стіл і показала сексуальний бюст

Британська "Кім Кардашян" продовжує спокушати своїх фоловерів.

Демі Роуз поділилася в Instagram новою порцією пікантних знімків. Красуня вбралася у чорну мереживну прозору мінісукню і в чорні босоніжки, залізла на стіл і почала спокусливо позувати.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі продемонструвала на камеру своє пишне та сексуальне декольте.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Потім модель стала у провокаційну позу, спершись об стіл, і блиснула пишною п'ятою точкою, попиваючи у цей час напій з пляшки.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Минулого разу Роуз без бюстгальтера похизувалася пишним бюстом.

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