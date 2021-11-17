У мереживній прозорій сукні: Демі Роуз залізла на стіл і показала сексуальний бюст

Британська "Кім Кардашян" продовжує спокушати своїх фоловерів.
Демі Роуз поділилася в Instagram новою порцією пікантних знімків. Красуня вбралася у чорну мереживну прозору мінісукню і в чорні босоніжки, залізла на стіл і почала спокусливо позувати.
Демі продемонструвала на камеру своє пишне та сексуальне декольте.
Потім модель стала у провокаційну позу, спершись об стіл, і блиснула пишною п'ятою точкою, попиваючи у цей час напій з пляшки.
Минулого разу Роуз без бюстгальтера похизувалася пишним бюстом.
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