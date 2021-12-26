У мереживній сексуальній білизні: Демі Роуз привітала підписників з Різдвом

Модель любить епатувати своїх фоловерів провокаційними образами.
Демі Роуз, як і інші західні знаменитості, привітала своїх фоловерів в Instagram з Різдвом. Тільки зробила вона це у своєму провокаційному стилі – відвертими знімками.
На фото модель постала у сексуальній мереживній білизні сливового кольору. Комплект складався з бюстгальтера, стрингів та пояса з баскою для підтяжок.
Фігура Роуз у цій білизні мала дуже спокусливий вигляд. Особливо притягували погляд її пишні груди.
Красуня розпустила волосся, зробила яскравий макіяж із чорними стрілками та червоною помадою та завершила лук червоним манікюром. Позуючи, вона поклала один палець в рот.
Вийшов досить вульгарний аутфіт, як для різдвяного привітання.
"Щасливого Різдва", — побажала фоловерам Демі.
Раніше Роуз блиснула на камеру пишним оголеним бюстом.
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