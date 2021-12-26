У мереживній сексуальній білизні: Демі Роуз привітала підписників з Різдвом

У мереживній сексуальній білизні: Демі Роуз привітала підписників з Різдвом

Модель любить епатувати своїх фоловерів провокаційними образами.

Демі Роуз, як і інші західні знаменитості, привітала своїх фоловерів в Instagram з Різдвом. Тільки зробила вона це у своєму провокаційному стилі – відвертими знімками.

На фото модель постала у сексуальній мереживній білизні сливового кольору. Комплект складався з бюстгальтера, стрингів та пояса з баскою для підтяжок.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Фігура Роуз у цій білизні мала дуже спокусливий вигляд. Особливо притягували погляд її пишні груди.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Красуня розпустила волосся, зробила яскравий макіяж із чорними стрілками та червоною помадою та завершила лук червоним манікюром. Позуючи, вона поклала один палець в рот.

Вийшов досить вульгарний аутфіт, як для різдвяного привітання.

"Щасливого Різдва", — побажала фоловерам Демі.

Раніше Роуз блиснула на камеру пишним оголеним бюстом.

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