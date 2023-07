У мереживній спідниці з розрізом до пупка: британська зірка реаліті у сексуальному луку продемонструвала струнку фігуру

Зірка британського реалітішоу The Only Way Is Essex – Ембер Тернер – потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку на Ібіці. Красуня йшла на обід до ресторану.

Ембер мала спокусливий вигляд. Вона була одягнена у чорний мереживний костюм, який складався з кроптопу з довгими рукавами і спідниці максі з розрізом до пупка. Під вбранням на Тернер було чорне бікіні.

Ембер Тернер / Фото: Getty Images

У такому луку можна добре розгледіти струнку і сексуальну фігуру зірки реаліті.

У руці вона тримала велику сумку від Christian Dior. Взута Ембур була у білі ляпанці. Волосся красуні було укладене у легкі локони, а на обличчі були стильні сонцезахисні окуляри. Французькі манікюр і педикюр завершили пляжний образ Тернер.

