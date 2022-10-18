У мереживній сукні Dolce & Gabbana: американська співачка блиснула білизною на світському заході

23-річна Медісон Бір в образі total black вийшла у світ.

Американська співачка Медісон Бір відвідала галавечір "Жінки у Голлівуді", який організував американський журнал ELLE. Захід відбувся у Центрі Гетті у Лос-Анджелесі.

Бір привернула до себе увагу сексуальним луком. Вона одягла чорну мереживну сукню на бретельках від Dolce & Gabbana, через яку просвічувалася її чорна білизна.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

Аутфіт Медісон доповнила чорними босоніжками. Шию вона прикрасила великим хрестиком, а руку – браслетом. Співачка розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на пишних віях.

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