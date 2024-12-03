У мереживній сукні і без бюстгальтера: акторка, яка зіграла принцесу Діану, викликала фурор на доріжці

28-річна британська акторка, відома завдяки ролі молодої принцеси Діани у серіалі "Корона", з'явилася на червоній доріжці в екстравагантному образі.

Емма Коррін з'явилася на червоній доріжці прем'єри фільму "Носферату" — американського готичного фільму жахів Роберта Еггерса, у Берліні. Акторка знялася у фільмі жахів у ролі Енн Гардінг.

Для виходу на публіку Коррін обрала зелену мереживну мінісукню від Saint Laurent прикрашену синім мереживом у вікторіанському стилі, яку одягла без бюстгальтера. Образ дівчина доповнила чорними туфлями на шпильці теж від Saint Laurent, зробила укладання і макіяжем підкреслила трохи вії та губи.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

Емма любить дивувати публіку, вона вже виходила у світ в самому лише боді і в трусах і капронових колготах. І ще в багатьох інших екстравагантних вбраннях.

Емма Коррін / Фото: Associated Press

Емма Коррін / Фото: Getty Images

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