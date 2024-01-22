У мереживній сукні і чоботях у стилі мілітарі: чарівна Аня Тейлор-Джой на показі Dior

Акторка є амбасадоркою французького бренду з 2021 року.

Аня Тейлор-Джой відвідала показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2024 Модного дому Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

На івенті акторка з'явилася у чарівному образі. На ній була червона мереживна довга сукня на тонких бретельках.

Аня підняла подол вбрання, щоб продемонструвати своє взуття – чорні високі чоботи на шнурівках і грубій підошві у стилі мілітарі.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Можливо, таким вибором взуття Тейлор-Джой натякає на свою героїню – жінки-войовниці – у приквелі від Джорджа Міллера "Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Акторка зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж із чорними стрілками і червоний манікюр у техніці омбре. Від прикрас зірка вирішила відмовитися.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой минулого року вийшла заміж у Венеції. Під вінець вона пішла у красивій бежевій сукні від Dior, прикрашеній бісером та вишитими квітами і пташкою колібрі.

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