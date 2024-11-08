У мереживній сукні і капелюсі з квіткою: Елізабет Герлі в елегантному образі відвідала кінні перегони

59-річна акторка з сином перебуває в Австралії.

Елізабет Герлі разом із сином Деміаном відвідала кінні змагання Oaks Day на іподромі Флемінгтон у Мельбурні.

На заході вона продемонструвала новий елегантний образ. Акторка одягла білу мереживну сукню міді з короткими рукавами і пікантними ромбоподібними вирізами у зоні декольте. На голові у неї був чорний капелюшок із великою білою 3D-квіткою.

Герлі взула білі босоніжки зі срібними зірочками і тримала у руці білий клатч.

Елізабет Герлі із сином / Фото: Getty Images

Елізабет мала укладання з легкими локонами, макіяж із акцентом на очах, діамантові сережки у вухах і коктейльну каблучку на руці.

Деміан був одягнений у блідо-рожевий костюм, білу сорочку і блакитну краватку. Лук він завершив замшевими ботильйонами кольору хакі і сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Елізабет Герлі на клубний обід Crown Oaks у Мельбурні прийшла у рожевій сукні міді з квітковим принтом від австралійського бренду Rebecca Vallance.

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