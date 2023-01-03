У мереживній сукні і корсеті зі стразами: красивий вечірній образ учасниці шоу "Холостяк-12"

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – косметологиня Марина – на церемонії троянд у десятому випуску проєкту продемонструвала красивий вечірній образ.

В Instagram вона опублікувала знімки цього луку. На ній була чорна мереживна сукня з пишними гострими плечами. Вбрання вона поєднала з чорним корсетом зі стразами.

Марина/Instagram

Марині зробили високий хвіст і заплели його в довгу кіску. Макіяж із акцентом на очах і довгі сережки завершили аутфіт учасниці шоу.

Марина/Instagram

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту - фотомодель Катерина Лозовицька, одягла на церемонію троянд екстремально коротку червону сукню і прозору корсетну сукню, до якої кріпився фатиновий бежевий шлейф, прикрашений пір'ям.

Читайте також: