У мереживній сукні і в жакеті оверсайз: Злата Огнєвіч показалася в обіймах відомого артиста-красеня

Артистка випустила дуетну пісню з автором хіта "Якби не ти" Максимом Бородіним.

Злата Огнєвіч і Максим Бородін презентували кліп на чуттєву дуетну пісню "Без тебе".

"Без тебе" – це сингл із глибоким ліричним змістом. У ньому мова йде про двох людей, які почуваються неповноцінно одне без одного. Композиція про те, як справжнє кохання може змінити життя, надаючи йому нових сенсів і сил.

"Ця пісня розповідає про моменти, коли без коханої людини все видається позбавленим сенсу і про ту неймовірну силу, яку ми отримуємо, коли ми разом", – поділилася Злата.

Злата Огнєвіч і Максим Бородін

Максим Бородін, який написав музику і текст до треку, запросив Злату до дуету через її вміння "проживати" глибокі емоції пісень. Артисти впевнені, що їхня спільна робота торкнеться серця кожного слухача.

"Це історія про двох людей, які знаходять одне в одному підтримку, натхнення та силу. Вона про справжнє кохання, яке здатне змінити все", – говорить Максим.

Герої кліпу стикаються зі складним вибором: зупинитися і розійтися чи продовжити шлях разом. Та попри труднощі пара усвідомлює, що їхнє справжнє щастя можливе лише разом.

У відео Злата продемонструвала сексуальний образ. На ній була чорна мереживна мінісукня, під якою була чорна білизна, і сірий жакет оверсайз. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками, зачіскою з локонами, макіяжем із чорними стрілками і срібними прикрасами.

Злата Огнєвіч і Максим Бородін

Нагадаємо, Злата Огнєвіч відреагувала на чутки про роман із одруженим артистом.

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