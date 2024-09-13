У мереживній сукні і яскравих кедах: Торі Спеллінг дорогою на репетицію "Танців із зірками"

Папараці заскочили Торі Спеллінг, коли вона йшла на репетицію шоу "Танці з зірками" у Лос-Анджелесі. Акторка стала учасницею 33-го сезону танцювального проєкту.

На зірці була чорна мереживна довга сукня з декольте, галтером і розрізами, чорний бюстгальтер і бежеві колготи в сітку. Вбрання Торі скомбінувала з сірими теплими шкарпетками і жовтими кедами.

Торі Спеллінг / Фото: Getty Images

Волосся Сепллінг зібрала у низький хвіст, одягла сонцезахисні окуляри, шию прикрасила золотим ланцюжком, а руки – браслетами. Довгий гострий чорний манікюр завершив лук акторки. У руці вона несла містку темно-зелену сумку з речами.

Нагадаємо, Торі Спеллінг відвідала церемонію вручення нагород iHeartRadio Music Awards у картатих широких штанях із кишенями та ґудзиками і чорному топі.

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