У мереживній сукні і яскравих кедах: Торі Спеллінг дорогою на репетицію "Танців із зірками"

51-річна акторка у мереживному вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Папараці заскочили Торі Спеллінг, коли вона йшла на репетицію шоу "Танці з зірками" у Лос-Анджелесі. Акторка стала учасницею 33-го сезону танцювального проєкту.
На зірці була чорна мереживна довга сукня з декольте, галтером і розрізами, чорний бюстгальтер і бежеві колготи в сітку. Вбрання Торі скомбінувала з сірими теплими шкарпетками і жовтими кедами.
Волосся Сепллінг зібрала у низький хвіст, одягла сонцезахисні окуляри, шию прикрасила золотим ланцюжком, а руки – браслетами. Довгий гострий чорний манікюр завершив лук акторки. У руці вона несла містку темно-зелену сумку з речами.
Нагадаємо, Торі Спеллінг відвідала церемонію вручення нагород iHeartRadio Music Awards у картатих широких штанях із кишенями та ґудзиками і чорному топі.
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