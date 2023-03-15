У мереживній сукні і з онуком за руку: Гелен Міррен на прем'єрі супергеройського фільму "Шазам"

У Лос-Анджелесі, у театрі Regency Village, відбулася прем'єра супергеройського фільму "Шазам! Лють богів". Захід відвідала неймовірна Гелен Міррен. У фільмі вона зіграла богиню Гесперу, доньку бога Атласа, яка разом із сестрами хоче забрати у сироти Біллі Бетсона його суперсилу і здатність перетворюватися на всесильного Шазама.

Фото Warner Bros.

На прем'єру Гелен прийшла разом зі своїм онуком Безілом.

Гелен Міррен із онуком / Фото: Associated Press

Акторка була одягнена у романтичну чорну мереживну сукню з пікантним глибоким вирізом і рюшами на спідниці.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Волосся вона уклала в локони і прикрасила чорним оксамитовим обідком, у макіяжі акторка зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Аутфіт Міррен доповнила елегантними золотисто-білими сережками з дорогоцінним камінням.

Хлопчик був одягнений у синю сорочку з деніму на ґудзиках, білій футболці і чорних джинсах.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

До речі, у Міррен немає власних дітей. Але вона була і є дуже близька із синами свого чоловіка Тейлора Гекфорда від першого шлюбу - Ріо та Олександром. У квітні минулого року Ріо помер від рідкісної і агресивної форми меланоми. Їхні діти називають Гелен бабусею.

Про фільм:

Це продовження історії про підлітка Біллі Бетсона. Промовивши чарівне слово "Шазам!", Біллі перетворюється на своє доросле альтер еґо – супергероя Шазама.

Біллі Бетсон і його брати і сестри з прийомної сім’ї все ще вчаться жити звичайним життям. Та підліткам, наділеним силами богів, це дається нелегко.

Відносно мирне існування завершується, коли Доньки Атласа прибувають на Землю. Мстива трійця стародавніх богинь вирушають на пошуки викраденої у них магії. Шазам і його сім'я розпочинають битву за свої суперсили, свої життя і долю свого світу.

В український прокат стрічка вийде вже завтра, 16 березня.

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