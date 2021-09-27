У мереживній сукні і з сумкою-мушлею: розкішна Ельза Госк сходила на побачення

У мереживній сукні і з сумкою-мушлею: розкішна Ельза Госк сходила на побачення

Модель показала свій вечірній образ.

32-річна шведська топмодель і екс-"ангел" Victoria's Secret Ельза Госк — одна з найстильніших зірок. Вона стежить за модними трендами і кожен день показує свої нові образи.

Так, Ельза сходила на побачення з бойфрендом і батьком своєї доньки Томом Дейлі. Вона вдягла напівпрозору чорну мереживну сукню-бюстьє, поверх якої накинула чорний жакет оверсайз.

Свій вечірній лук Хоск доповнила цікавою золотистою сумкою в формі мушлі, розшитою камінням. Біляве волосся моделі поклала в красиві локони, а на обличчі зробила природний макіяж з нюдовой помадою.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Нагадаємо, раніше Ельза Госк показувала фоловерам свого Instagram один з улюблених образів з Нью-Йоркського тижня моди. Одягнена модель була в рожевий кроптоп, який ледь прикривав її пишні груди, максіспідницю з бантом і сірий подовжений жакет.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Образи Ельзи Госк (22 фото)

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