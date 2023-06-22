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У мереживній сукні і з яскравою сумкою: Кортні Лав в елегантному образі сходила до галереї

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У мереживній сукні і з яскравою сумкою: Кортні Лав в елегантному образі сходила до галереї

Кортні Лав / Фото: Associated Press

58-річна співачка і акторка має чудовий вигляд.

Кортні Лав відвідала відкриття Національної портретної галереї у Лондоні. Для свого виходу вона обрала гарний аутфіт.

На співачці була елегантна мереживна сукня сіро-гранітового кольору на бретельках і з прозорими рукавами, яку вона скомбінувала з туфлями в тон.

Кортні Лав / © Associated Press
Кортні Лав / Фото: Associated Press

Аутфіт Лав доповнила жовтою сумкою, інкрустованою стразами. Зірка зробила елегантну зачіску, випустивши пасма, макіяж із чорними стрілками і молочно-синій манікюр із блискітками. У вухах у неї були лаконічні діамантові сережки.

Кортні Лав / © Associated Press
Кортні Лав / Фото: Associated Press
Кортні Лав / © Associated Press
Кортні Лав / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кортні Лав на показ кутюрної колекції бренду Fendi прийшла у блакитному вбранні з високою горловиною і стрічкою з написом бренду Fendi та сірому пальті з прорізаними рукавами і атласним поясом.

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Дата публікації
Перегляди
433
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