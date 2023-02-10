У мереживній сукні і зі шкіряним поясом-корсетом: американська модель у кокетливому луку вийшла у світ

Папараці заскочили модель Sports Illustrated Swimsuit Брукс Нейдер, коли вона йшла на презентацію L'Agence до готелю Bowery у Нью-Йорку.

Для такої події манекенниця обрала кокетливий образ із ноткою романтичності. На ній була чорна мереживна сукня міді, з рукавами три чверті і пікантним декольте. До речі, під вбрання Брукс вирішила не одягати бюстгальтер. На ній були лише чорні труси з високою посадкою.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Лук Нейдер доповнила чорним поясом-корсетом, чорною сумкою з плетінням і золотою ручкою, а також чорними туфлями-човниками Prada. На руці у неї був золотий браслет і годинник.

Модель зібрала волосся у високий хвіст, зробила максимально природний макіяж і прикрасила вуха масивними золотими сережками.

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