У мереживній сукні і зі шкіряним поясом-корсетом: американська модель у кокетливому луку вийшла у світ

Брукс Нейдер відвідала захід у сміливому аутфіті.
Папараці заскочили модель Sports Illustrated Swimsuit Брукс Нейдер, коли вона йшла на презентацію L'Agence до готелю Bowery у Нью-Йорку.
Для такої події манекенниця обрала кокетливий образ із ноткою романтичності. На ній була чорна мереживна сукня міді, з рукавами три чверті і пікантним декольте. До речі, під вбрання Брукс вирішила не одягати бюстгальтер. На ній були лише чорні труси з високою посадкою.
Лук Нейдер доповнила чорним поясом-корсетом, чорною сумкою з плетінням і золотою ручкою, а також чорними туфлями-човниками Prada. На руці у неї був золотий браслет і годинник.
Модель зібрала волосся у високий хвіст, зробила максимально природний макіяж і прикрасила вуха масивними золотими сережками.
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