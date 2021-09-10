У мереживній сукні кольору морської хвилі: Олівія Калпо в ефектному аутфіті з'явилася у Венеції

У мереживній сукні кольору морської хвилі: Олівія Калпо в ефектному аутфіті з'явилася у Венеції

29-річна модель і акторка захопила прекрасним образом на червоній доріжці кінофестивалю.

Олівія Калпо відвідала Венеційський кінофестиваль. Щоб підкорити публіку, вона обрала для червоної доріжки розкішне вбрання. На акторці була мереживна напівпрозора сукня кольору морської хвилі на тонких бретельках, з рюшами і невеликим шлейфом.

Олівія Калпо / Associated Press

Аутфіт красуня гармонійно доповнила діамантовими прикрасами: кольє, сережками, браслетом і каблучками.

Олівія Калпо / Associated Press

Олівія також продемонструвала на заході нову зачіску — вона зробила собі каре, яке їй дуже личить. У макіяжі Колпо зробила акцент на очах. Вона мала чудовий вигляд.

Олівія Калпо / Associated Press

А інша зірка — норвезька модель Фріда Аасен вийшла на червону доріжку у вечірній сукні, розшитій стразами, з високим розрізом, оголеними плечима і невеликим шлейфом. Лук свій дівчина доповнила босоніжками на тонких ремінцях, на яких переливалися камені, широким дорогоцінним браслетом на зап'ясті і діамантовими сережками у вухах.

Фріда Аасен / Associated Press

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