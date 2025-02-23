У мереживній сукні м'ятного відтінку і з бантом: Елізабет Олсен у ніжному образі позувала на премії

36-річна акторка обрала для своєї появи на світському заході вбрання від бренду Erdem.

Елізабет Олсен стала гостею церемонії вручення нагород Film Independent Spirit Awards 2025, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

На івенті вона постала у ніжному аутфіті. На зірці була асиметрична мереживна сукня з квітковим мотивом м'ятного відтінку з колекції Erdem прет-а-порте сезону весна-літо 2025. Одне плече вбрання прикрашав контрастний ніжно-рожевий бант, який переходив у шлейф.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Образ Елізабет доповнила бежевими гостроносими човниками на високих шпильках. У неї була зібрана зачіска з чубчиком і макіяж із помадою журавлинного відтінку. Вуха Олсен прикрасила гарними сережками з перлами.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Елізабет Олсен у сукні з V-подібним декольте і розрізом від Givenchy постала на премії Governors Awards.

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