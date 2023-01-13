У мереживній сукні, пальті і з губами "качечкою": "мама Стіфлера" на вечірці у Каліфорнії

Дженніфер Кулідж в образі total black сходила на захід.
Дженніфер Кулідж, відома за роллю спокусливої мами Стіфлера у культовій комедії "Американський пиріг", стала гостею вечірки HFPA і Billboard Golden Globes, яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Каліфорніії.
Для свого виходу акторка обрала образ total black. На ній була довга мереживна сукня, елегантне пальто і шкіряні чоботи з круглими носками.
Аутфіт Джен доповнила зачіскою з локонами і вечірнім макіяжем смокі айс.
Позуючи перед фотографами, Кулідж вирішила зробити свій лук більш спокусливішим і продемонструвала їм губи "качечкою".
Нагадаємо, на червоній доріжці кінопремії "Золотий Глобус" Дженніфер сяяла у чорній блискучій сукні від Dolce & Gabbana, розшитій лелітками. У цьому образі вона мала неймовірний вигляд.
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