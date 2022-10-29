У мереживній сукні та чокері: Діана Крюгер у готичному образі під прицілом папараці

Образ акторки був практично монохромним, окрім одного аксесуара.
Зірка таких культових фільмів як "Троя" та "Пан Ніхто", 46-річна акторка Діана Крюгер, потрапила під приціл фотографів у центрі Нью-Йорка, коли прямувала на інтерв'ю на The Daily Show.
На знаменитості була готична двошарова чорна сукня міді. Нижня її частина була однотонною, а верхня — виготовлена з мереживної тканини. Образ Діана доповнила блейзером, накинутим на плечі, та лаконічними туфлями. У руці вона тримала білий клатч.
На шоу Крюгер прийшла, щоб розповісти про свої нові проєкти, адже вона зовсім нещодавно випустила дитячу книжку, засновану на своїй автобіографії A Name from the Sky ("Ім'я з неба"), а також зіграє легендарну акторку Марлен Дітріх у серіалі "Марлен", турецького режисера Фатіна Акіна.
Попередньо повідомляється, що серіал складатиметься із п'яти епізодів, заснованих на книжці дочки акторки "Моя мати Марлен". Вибір Діани на цю роль не дивний, адже за походженням вона німкеня, як і Дітріх.
"З талантом Фатіха та його здатністю бачити душу кожної людини, я впевнена, це буде не просто серіал про ікону та світову зірку Марлен Дітріх, але насамперед інтимний портрет цієї незвичайної жінки, яка жила в екстраординарну епоху", – заявила Крюгер про майбутній проєкт .
Однак зазначимо, що книжка, взята за основу, це лише погляд з боку єдиної доньки Дітріх – Марії Ріви, у якої з матір'ю були не найкращі стосунки.
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