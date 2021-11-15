У мереживній сукні та діамантах: Міранда Керр вийшла у світ з чоловіком-мільярдером

У мереживній сукні та діамантах: Міранда Керр вийшла у світ з чоловіком-мільярдером

Колись її знали, як "ангела" Victoria's Secret, а сьогодні вона дружина мільярдера і вже не лише модель, а й безнесумен.

38-річна австралійка Міранда Керр разом із 31-річним чоловіком Еваном Шпігелем відвідали у вихідні гала-вечір Baby2Baby, який відбувся вже вдесяте.

Міранда Керр та Еван Шпігель / Getty Images

На благодійний вечір Керр приїхала в блідо-рожевій сукні довжини міді Michael Kors з ажурного мережива на тонких бретельках, доповнивши її прозорими мюлями на підборах, маленьким сріблястим клатчем, світлим манікюром та прикрасами з діамантами: сережками, перстнем і браслетом. Мама трьох синів (двоє з яких вона народила в шлюбі зі Шпигелем, і старший син Міранди від актора Орландо Блума – її першого чоловіка), мала приголомшливий вигляд. Вона зібрала волосся у низький акуратний пучок і зробила макіяж з акцентом на червоні губи.

Міранда Керр / Getty Images

Еван Шпігель теж чудово мав гарний вигляд у чорному смокінгу, білій сорочці та чорній краватці. Зазначимо, Baby2Baby 2021 – це благодійна організація, яка займається забезпеченням дітей із бідних сімей віком від 0 до 12 років одягом, підгузками та іншими предметами першої необхідності. Кому як не Міранді Керр – багатодітній мамі, знати про важливість такої підтримки.

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