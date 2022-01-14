У мереживній сукні: учасниця "Холостяка-11" провокаційно вигнулася та продемонструвала сексуальну п'яту точку

Олександра Миколюк у відвертому аутфіті взяла участь у провокаційному зніманні.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Миколюк – опублікувала в Instagram пікантне відео з гарячого знімання авторства Vicoolya & Saida Photography, де вона постала у відвертому образі.
Саша позувала, сидячи на стільці, у чорній мереживній корсетній сукні із сексуальним декольте та у чорних човниках.
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Свій аутфіт красуня доповнила укладанням з локонами та вечірнім макіяжем.
Миколюк чуттєво й спокусливо позувала на камеру.
На другому відео Олександра провокаційно вигнулася, спершись на стіну, і продемонструвала сексуальну п'яту точку.
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