У мереживній сукні: учасниця "Холостяка-11" провокаційно вигнулася та продемонструвала сексуальну п'яту точку

У мереживній сукні: учасниця "Холостяка-11" провокаційно вигнулася та продемонструвала сексуальну п'яту точку

Олександра Миколюк у відвертому аутфіті взяла участь у провокаційному зніманні.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Миколюк – опублікувала в Instagram пікантне відео з гарячого знімання авторства Vicoolya & Saida Photography, де вона постала у відвертому образі.

Саша позувала, сидячи на стільці, у чорній мереживній корсетній сукні із сексуальним декольте та у чорних човниках.

(щоб подивитися на інше відео, гортайте праворуч)

Свій аутфіт красуня доповнила укладанням з локонами та вечірнім макіяжем.

Миколюк чуттєво й спокусливо позувала на камеру.

На другому відео Олександра провокаційно вигнулася, спершись на стіну, і продемонструвала сексуальну п'яту точку.

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