У мереживній сукні від Prada і мулях зі стразами: Зої Салдана на вечірці в Італії

Зої Салдана відвідала вечірку після прем’єри фільму The Absence Of Eden на кінофестивалі в італійському місті Таорміні. Вона зіграла у стрічці головну роль, а її чоловік Марк Перего виступив режисером.

Для заходу вона обрала чорну мереживну вільну сукню від Prada на тонких бретельках і з білою трикутною вставкою із назвою бренду.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила чорними мюлі зі стразами.

Салдана зробила низький пучок, легкий макіяж із нюдовою помадою, у вухах були лаконічні діамантові сережки, а на шиї – діамантове кольє.

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