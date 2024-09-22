У мереживній сукні з бантом і квіткою: чарівна Пенелопа Крус на відкритті кінофестивалю

50-річна акторка у гарному образі від Chanel сяяла на кіноподії в Іспанії.
Пенелопа Крус відвідала церемонію відкриття 72-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні.
Оскільки акторка є амбасадоркою Модного дому Chanel, вона з'явилася на червоній доріжці у чарівному образі від нього.
На ній була біла мереживна сукня максі фасону "рибка" з V-подібним вирізом і прозорими бретельками з органзи. Головним акцентом у її аутфіті був чорний бант із білою квіткою у зоні декольте. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
У зірки було об'ємне хвилясте укладання, вечірній макіяж і темно-бордовий манікюр. Вуха Пенелопа прикрасила довгими діамантовими сережками, а пальці – каблучками. У руці вона тримала чорний клатч.
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