У мереживній сукні з "голим" ефектом: "мама Стіфлера" в ефектному луку на прем'єрі серіалу

Дженніфер Кулідж – зірка культової комедії "Американський пиріг", де зіграла роль спокусливої мами Стіфлера. Але хоч образ із цього фільму став невід'ємною частиною її кар'єри, акторка активно знімається і в інших проєктах, серед яких і серіал "Білий лотос", який цього року завоював звання "Найращого мінісеріалу", а самій Кулідж приніс "Еммі", як "Найкращій акторці другого плану".

Після такого успіху не дивно, що шоу продовжили на другий сезон, презентація якого відбулася 20 жовтня у Лос-Анджелесі.

На захід Дженніфер прийшла в ефектному образі – чорній обтислій мереживній сукні з "голим" ефектом. У вбрання також була опущена лінія плеча, а ось деколте у формі серця гарно підкреслювало форми акторки. Доповнили образ укладання, макіяж і лаконічні чорні босоніжки.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Також продумала знаменитість і манікюр, адже це був френч виконаний чорним лаком. З цим образом такий дизайн мав стильний вигляд.

Манікюр Дженніфер Кулідж / Фото: Getty Images

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