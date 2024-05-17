У мереживній сукні з "голим" подолом: Кейт Аптон у спокусливому образі сходила на паті

31-річна американська модель та акторка у красивому образі total black вийшла у світ.

Кейт Аптон відвідала вечірку з нагоди презентації нової колекції купальників Sports Illustrated Swimsuit Issue. Івент відбувся у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Білявка обрала для своєї появи спокусливий аутфіт. На ній була чорна мереживна сукня з "голою" спідницею, яка чудово обтискала її струнку фігуру. На плечі вона накинула чорний жакет.

Кейт Аптон / Фото: Getty Images

Свій лук Кейт доповнила атласними чорними босоніжками із бантиками і на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха діамантовими сережками, а шию – намистом-ланцюжком із діамантами.

До слова, на вечірці також побувала американська акторка Лейна Блум, яка була одягнена у блискучу довгу сукню з відвертим вирізом і розрізом до стегна.

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