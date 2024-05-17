У мереживній сукні з "голим" подолом: Кейт Аптон у спокусливому образі сходила на паті

31-річна американська модель та акторка у красивому образі total black вийшла у світ.
Кейт Аптон відвідала вечірку з нагоди презентації нової колекції купальників Sports Illustrated Swimsuit Issue. Івент відбувся у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку.
Білявка обрала для своєї появи спокусливий аутфіт. На ній була чорна мереживна сукня з "голою" спідницею, яка чудово обтискала її струнку фігуру. На плечі вона накинула чорний жакет.
Свій лук Кейт доповнила атласними чорними босоніжками із бантиками і на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха діамантовими сережками, а шию – намистом-ланцюжком із діамантами.
До слова, на вечірці також побувала американська акторка Лейна Блум, яка була одягнена у блискучу довгу сукню з відвертим вирізом і розрізом до стегна.
Читайте також:
- У комбінезоні з глибоким декольте: американська гімнастка у пікантному луку сходила на вечірку
- У сукні Chanel з квітковими аплікаціями: британська акторка у ніжному образі сяяла на червоній доріжці
- У червоній сукні з сексуальним декольте: турецька акторка в ефектному аутфіті постала на кінофестивалі у Каннах