У мереживній сукні з квітами: американська акторка у ніжному образі приїхала на кіноподію

34-річна акторка обрала для своєї появи ніжний жіночний образ.
Американська акторка Моніка Барбаро продемонструвала ніжний аутфіт на церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку.
На івенті красуня постала у бежевій мереживній сукні максі з квітковим мотивом із весняно-літньої колекції 2025 бренду Rodarte, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало пікантне декольте і мереживні широкі рукави, які нагадували крила.
Моніка розпустила волосся, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і прикрасила вуха сережками від Bulgari.
На заході вона також позувала разом зі своїми колегами з фільму "Повна невідомість": Ель Фаннінг, Бойдом Голбруком, Тімоті Шаламе і Джеймсом Менголдом.
Нагадаємо, Ель Фенніг сяяла на церемонії у пастельно-бірюзовій сукні від Dior, яка складалася з цікавого плетеного топу на тонких бретельках-кісках і напівпрозорої плісованої спідниці.
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