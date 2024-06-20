У мереживній сукні з квітами: Елізабет Герлі в романтичному вбранні сяяла на королівських кінних перегонах

59-річна Елізабет Герлі – британська акторка та модель – відвідала королівські кінні перегони Royal Ascot 2024. Цей захід проводиться щороку і одними з найпочесніших його гостей є представники королівських сімей.

Елізабет цього разу обрала для свого виходу в Аскоті білу мереживну сукню довжини міді та з довгими рукавами. Вбрання було білим, але його також прикрашала велика квіткова аплікація.

Образ вона доповнила туфлями на підборах та невеликою гламурною сумкою із короткою ручкою. Також Герлі зробила макіяж, одягла сонцезахисні окуляри та згідно дрескоду - капелюха. Головний убір Елізабет був у вигляді великої квітки.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідали принцеси Євгенія та Беатріс, принц Вільям з батьками Кейт, король Чарльз із дружиною Каміллою та грецький принц Філіппос із дружиною Ніною, яка з'явилася у жовтій сукні та капелюсі з китицею.

Принц Греції Філіпп і принцеса Ніна Грецька / Фото: Getty Images

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