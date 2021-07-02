У мереживній сукні з квітковими аплікаціями: Настя Каменських у розкішному образі постала у фотосеті

Співачка у красивому квітковому вбранні позувала на вулицях Мехіко.

Настя Каменських знялася у красивій фотосесії для журналу Viva!. Автором світлин став Alex Cordova. Знімання відбувалися в Мехіко.

Співачка продемонструвала розкішний аутфіт. Вона підкреслила сексуальні форми мереживною корсетною сукнею з вишивкою, розшитою строкатими квітковими аплікаціями, і короткими рукавами-ліхтариками.

Дуже привабливим в її образі було декольте, від якого важко відірвати погляд.

(щоб подивитися на інші фото, гортайте вправо)

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Вбрання Настя поєднала з м'ятними гостроносими туфлями. Волосся Каменських було укладене в легенькі локони. На голові був обідок із золотистого бісеру. Ніжний макіяж з акцентом на очах завершив лук зірки.

Деякі знімки з фотосету артистка опублікувала у своєму Instagram.

"Ці фото зроблені найталановитішим фотографом @alexcordovaphoto в одному з найкрасивіших районів Мехіко — Койоакан. І зараз, у розпал літа, саме час вам їх показати.

Дивіться більше фото з цієї серії і читайте моє інтерв'ю про стосунки, красу і догляд за собою на @viva_ukraine_magazine", — написала під фото Настя.

Раніше Каменських похизувалася аутфітом у короткій сукні-халаті на запах, з-під якого був помітний чорний топ чи білизна.

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