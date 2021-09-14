У мереживній сукні з квіткою на шиї: Емілі Ратаковскі сексуально позувала на доріжці Met Gala 2021

У мереживній сукні з квіткою на шиї: Емілі Ратаковскі сексуально позувала на доріжці Met Gala 2021

Модель і молода мама Емілі Ратаковскі також вчора відвідала Met Gala 2021, який традиційно відбувся в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

30-річна Ратаковскі вибрала для виходу в світ досить відверту червону сукню з корсетом, спідницею з тюлю і красивою мереживною вишивкою від Vera Wang. У сукні був довгий шлеф, а також в комплекті йшли високі напівпрозорі рукавички, на них також була мереживна вишивка.

Емілі Ратаковскі / Associated Press

З одного боку на шиї у Емілі була велика червона квітка, також до образу дівчина підібрала червоні атласні босоніжки на підборах, розпустила довге волосся і зробила насичений макіяж.

Емілі Ратаковскі / Associated Press

На доріжці Ратаковскі позувала з дизайнеркою своєї сукні — 72-річною Вірою Вонг, яка, до слова, теж мала привабливий вигляд.

Емілі Ратаковскі і Віра Вонг / Associated Press

Одягнена вона була в чорний топ до якого кріпився білий шлейф, чорні атласні шорти з високою гумкою на талії, чорні панчохи і шкіряні ботільйони на високих підборах. Довге волосся Вонг розпустила, а макіяж на її обличчі був максимально природним і майже непомітним.

Емілі Ратаковскі / Associated Press

Емілі Ратаковскі / Associated Press

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