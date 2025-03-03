У мереживній сукні з пікантним декольте: Лілі-Роуз Депп позувала на червоній доріжці церемонії "Оскар"

Лілі-Роуз Депп пройшлася червоною доріжкою 97-ї церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася в неділю в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
25-річна дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді з'явилася на доріжці в чорній мереживній сукні від Chanel з бретельками через шию, що пікантно підкреслює груди Лілі. На шиї у неї було дороге кольє, біляве волосся дівчині уклали гарними кучерями, а на обличчі був макіяж у нюдових тонах.
Як розповіла Лілі-Роуз журналу Vogue, вона хотіла відтворити класичний образ старого голлівудського гламуру.
Для доріжки акторка обрала два вбрання. Окрім цієї шикарної чорної сукні Лілі з'явилася перед камерами в кроптопі, розшитому паєтками та прикрашеного чорним бантом під грудьми та оливковій максіспідниці з пишного фатину.
Нагадаємо, у чорній блискучій сукні з'явилася на церемонії "Оскар" Майлі Сайрус. Вона прийшла зі своїм хлопцем – музикантом Максом Морандо.
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