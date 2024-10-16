У мереживній сукні з пікантним декольте: вагітна "Міс Бельгія 2005" у гостях у Макронів

Тетяна Сілва в елегантному образі з'явилася на державній вечері у Єлисейському палаці.

Бельгійська телеведуча, модель і "Міс Бельгія 2005" – Тетяна Сілва – була серед гостей державної вечері у Єлисейському палаці, яку організували президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон з нагоди офіційного візиту короля Бельгії Філіпа і королеви Матильди.

Сілва постала у вечірній чорній мереживній сукні максі з пікантним декольте, яка підкреслила її вагітний живіт. На плечі вона накинула чорний жакет.

Тетяна Сілва / Фото: Getty Images

Аутфіт Тетяна доповнила чорними червоним клатчем і слінгбеками з камінням і на шпильках.

Телеведуча зробила гарну зачіску з локонами, уклавши її на один бік, макіяж із чорними стрілками і чорний манікюр. Вуха вона прикрасила акцентними червоними сережками.

Нагадаємо, господиня заходу – Бріжит Макрон – сяяла у вечірній чорній сукні максі, яка мала прозорі верх і рукави та була розшита стразами з флористичним мотивом.

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