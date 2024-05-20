У мереживній сукні з рукавами до підлоги: гарна Барбара Палвін на Лазуровому узбережжі

Барбара Палвін відвідала Каннський кінофестиваль. Вона прийшла подивитися фільм "Учень" (The Apprentice).

Для такої події красуня обрала чорну мереживну сукню максі, яка під низом мала нюдову підкладку, що створювало голий ефект. Вбрання мало довгі, аж до підлоги, рукава з розрізами. Взута вона була у чорні лаковані гостроносі туфлі.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Барбарі зробили хвилясте укладання і макіяж із помадою ягідного відтінку.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, влітку 2023 Барбара Палвін вийшла заміж за італійсько-американського актора Ділана Спроуса.

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