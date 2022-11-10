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У мереживній сукні з сексуальним декольте: розкішна Джессіка Честейн на світській церемонії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У мереживній сукні з сексуальним декольте: розкішна Джессіка Честейн на світській церемонії

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

45-річна акторка підкреслила звабливу фігуру і бюст красивим вбранням від Gucci.

Джессіка Честейн відвідала 56-ту щорічну церемонію вручення нагород Country Music Association Awards, яка відбулася на Bridgestone Arena у Нешвіллі, Теннесі.

Акторка продемонструвала там вечірній аутфіт. На ній була синя сукня з чорним мереживом від Gucci, розшита камінням і стразами у вигляді сузір'їв, на тонких бретельках і з сексуальним декольте.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Красивий образ Джессіка доповнила зачіскою з локонами і насиченим макіяжем із червоною помадою на губах. У вухах у неї були елегантні сережки з діамантами. На шию Честейн вирішила не одягати прикраси, щоб не відволікати увагу від спокусливого бюсту.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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Перегляди
61
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