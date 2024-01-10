У мереживній сукні з відвертим декольте: акторка у сексуальному образі від Louis Vuitton сяяла на премії

37-річна Джерні Смоллетт з'явилася на світській церемонії у напівпрозорому вбранні від французького Модного дому.

Джерні Смоллетт відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відбулася у Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи акторка обрала сексуальний аутфіт. На ній була мереживна сукня кольору марсала від бренду Louis Vuitton. Вбрання мало відверте декольте, яке чудово підкреслило її пишний бюст, прозору спідницю і рукава.

Джерні Смоллетт / Фото: Associated Press

Джерні зробили гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий гострий манікюр бежевого вдтінку. У вухах були елегантні сережки з камінням, а на руці – масивна каблучка.

Джерні Смоллетт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зірка серіалу "Ейфорія" Сторм Рід з'явилася на церемонії вручення нагород премії Emmy Awards у сукні без бретельок і зі шлейфом від бренду Prada.

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