У мереживній сукні з відвертим вирізом: Сіара блиснула сексуальним бюстом на премії

У мереживній сукні з відвертим вирізом: Сіара блиснула сексуальним бюстом на премії

Співачка вийшла на червону доріжку у мереживному вбранні і без бюстгальтера.

Червона доріжка музичної премії MTV Video Music Awards в Нью-Йорку стала справжнім подіумом відвертих образів. Зіркові красуні змагалися за найпровокаційніший лук цього вечора.

Серед них була і Сіара, яка зробила ставку на сексуальність вбрання. Співачка сяяла перед камерами у чорній мереживній сукні максі з відвертим вирізом в зоні декольте. На талії і одному плечі були оксамитові банти.

Сіара / Associated Press

Під вбранням були чорні труси-шорти і відсутній бюстгальтер.

Сіара / Associated Press

Волосся Сіара зібрала в гладкий низький хвіст, зробила насичений макіяж і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками. На руках у неї було безліч каблучок з каменями, які мали гармонійний вигляд з її довгим чорним манікюром.

Сіара / Associated Press

А ось 40-річна американська співачка Ashanti з'явилася перед публікою у більш зухвалому образі. На ній було чорне вбрання від бренду Michael Costello, яке складалося з бікіні, бандажних блискучих бретелей-портупеї і плісованої спідниці з зав'язками, яку вона прикріпила лише з одного боку. Зірка без комплексів продемонструвала розтяжки на стегнах.

Ashanti / Associated Press

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