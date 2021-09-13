У мереживній сукні з відвертим вирізом: Сіара блиснула сексуальним бюстом на премії

Співачка вийшла на червону доріжку у мереживному вбранні і без бюстгальтера.
Червона доріжка музичної премії MTV Video Music Awards в Нью-Йорку стала справжнім подіумом відвертих образів. Зіркові красуні змагалися за найпровокаційніший лук цього вечора.
Серед них була і Сіара, яка зробила ставку на сексуальність вбрання. Співачка сяяла перед камерами у чорній мереживній сукні максі з відвертим вирізом в зоні декольте. На талії і одному плечі були оксамитові банти.
Під вбранням були чорні труси-шорти і відсутній бюстгальтер.
Волосся Сіара зібрала в гладкий низький хвіст, зробила насичений макіяж і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками. На руках у неї було безліч каблучок з каменями, які мали гармонійний вигляд з її довгим чорним манікюром.
А ось 40-річна американська співачка Ashanti з'явилася перед публікою у більш зухвалому образі. На ній було чорне вбрання від бренду Michael Costello, яке складалося з бікіні, бандажних блискучих бретелей-портупеї і плісованої спідниці з зав'язками, яку вона прикріпила лише з одного боку. Зірка без комплексів продемонструвала розтяжки на стегнах.
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