У мереживному боді та шкіряному міні: топмодель Кендіс Свейнпоул похизувалася ідеальною фігурою

35-річна південноафриканська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул – з'явилася у рекламі парфуму.

Кендіс Свейнпоул у рекламі аромату Bombshell від Victoria's Secret / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул у рекламі аромату Bombshell від Victoria's Secret / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Вона знялася для промокампанії відомого аромату Bombshell від Victoria's Secret. Стилісти підібрали для неї відверті вбрання: мереживне чорне боді та укорочений жакет, чорну мінісукню у поєднанні з туфлями-човниками на високих підборах, а також чорний пеньюар із фатиновою накидкою. Волосся моделі було розпущене, а на її обличчі був ніжний природний макіяж.

Кендіс Свейнпоул у рекламі аромату Bombshell від Victoria's Secret / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул у рекламі аромату Bombshell від Victoria's Secret / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул у рекламі аромату Bombshell від Victoria's Secret / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Нагадаємо, раніше Кендіс Свейнпоул знялася у промокампанії косметичного бренду Гейлі Бібер. Вона позувала в мікробікіні і з котячими вухами на голові.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

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