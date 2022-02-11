У мереживному боді з вирізом: Джоді Комер на фотоколлі серіалу "Вбиваючи Єву"

Вже 27 лютого відбудеться прем'єра четвертого сезону серіалу "Вбиваючи Єву", головні ролі у якому виконали акторки Джоді Комер та Сандра О.
Перед виходом серіалу в ефір його творці і, зокрема, телеканал ВВС, на якому серіал виходить, організували закритий показ, а також фотокол для зірок. Захід відбувався у готелі The Peninsula Beverly Hills у Каліфорнії.
Виконавиця ролі головної лиходійки Вілланель, акторка Джоді Комер, з'явилася перед камерами у чорному ансамблі, в якому поєднала мереживне боді від Gucci з вирізом під грудьми, а також класичні штани зі стрілками.
Нагадаємо, що серіал розповідає історію про жорстоку кілерку Вілланель і детективку Єву Поластрі — агента з MI5, яка намагається не лише вистежити злочинницю, а також загадкову організацію, що доручає їй завдання.
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