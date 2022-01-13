У мереживному бра і красивих сережках: Бар Рафаелі похизувалася стильним луком

Ізраїльська модель Бар Рафаелі продемонструвала пікантний аутфіт на публіці.

36-річна манекенниця любить постити в блогу свої особисті фотографії і нещодавно виходила кудись у світ і показала, як вбралася. Рафаелі одягла чорний мереживний бюстгальтер, що обтискає кофту з глибоким V-подібним вирізом, а також джинси-кльош та гостроносі туфлі на підборах.

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"Ситуація бра" — так інтригуюче підписала фото Рафаелі.

Свій аутфіт манекенниця доповнила масивними сережками-висячками, маленькою блискучою сумкою, а волосся розпустила.

Також Рафаелі опублікувала ще кілька кадрів цього образу та великим планом показала сережки, своє декольте та п'яту точку.

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А ось що модель ніколи не публікує в Instagram, то це знімки своїх дітей.

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