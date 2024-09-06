У мереживному бюст'є та рукавичках: ефектна Моніка Беллуччі позувала лежачи на столі

59-річна акторка та модель – Моніка Беллуччі – стала головною зіркою нового випуску журналу Numero.

На чуттєвих кадрах одна з найкрасивіших акторок сучасності позує у чорній сукні від Dolce & Gabbana з мереживним корсетним верхом, поєднує його з чорними напівпрозорими рукавичками. Моніка зображена на столі. На її обличчі макіяж із акцентом на очі, а на губах – нюдова помада.

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Також вона приміряла напівпрозоре боді, доповнивши його накидкою, смокінг з атласною краваткою і такою ж великою трояндою-брошкою і довге вовняне пальто, одягнене, швидше за все, на спідню білизну.

Нагадаємо, раніше розкішна Моніка Беллуччі сяяла на відкритті Венеціанського кінофестивалю. На червоній доріжці вона з'явилася разом зі своїм коханим - режисером Тімом Бертоном. До речі, саме його стрічка "Бітлджюс Бітлджюс" стала картиною-відкриттям фестивалю. Моніка сяяла перед публікою у розкішному аутфіті. На ній була вечірня сукня максі її улюбленого чорного кольору з об'ємним верхом від бренду Vivienne Westwood.

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / Фото: Associated Press

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