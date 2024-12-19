У мереживному бюстгальтері і панчохах: красива британська модель похизувалася спокусливими грудьми

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram знімки свого сексуального образу, у якому вона з'явилася на вечірці.

Дівчина позувала навприсядки у чорній мінісукні з глибоким вирізом та атласними лацканами, які імітували жакет.

Джессіка Гейл

На Джес був чорний мереживний бюстгальтер, який чудово підкреслив її пишні і спокусливі груди, а також чорні панчохи з мереживом. Взута вона була у чорні босоніжки на шпильках.

Джессіка Гейл

Гейл розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і довгий молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках золоті каблучки з камінням.

Нагадаємо, Джессіка Гейл у фіолетово-ліловому бікіні продемонструвала струнку фігуру на пляжі.

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