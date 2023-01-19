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У мереживному бюстгальтері і високих трусах: учасниця "Холостяка-12" позувала на пляжі у Маямі

У мереживному бюстгальтері і високих трусах: учасниця "Холостяка-12" позувала на пляжі у Маямі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У мереживному бюстгальтері і високих трусах: учасниця "Холостяка-12" позувала на пляжі у Маямі

Вікторія Варлей/Фото j.luzan.photography

Віка Варлей у цікавому аутфіті позувала перед об'єктивом фотокамери.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" - Вікторія Варлей – потішила фоловерів новим професійним знімком із Маямі.

Акторка позувала на пляжі у чорній шкіряній куртці, під якою на ній був мереживний бюстгальтер, труси з високою талією і пояс для панчіх.

У такому луці Варей похизувалася пласким животом і стрункими ногами.

Вікторія Варлей/Фото j.luzan.photography / ©
Вікторія Варлей/Фото j.luzan.photography

Образ Вікторія доповнила стильним чорним капелюхом із золотим ланцюжком, золотистими сережками у вигляді зірок і макіяжем із акцентом на очах.

У дописі Віка поділилася з підписниками порадами щодо особистих кордонів, аб'юзивних стосунків і послуг, які вас  просять зробити.

"Завжди встановлюйте особисті кордони "на березі", не бійтесь бути для когось незручним, відмовляти, казати "ні" чи бути егоїстичним. Егоїзм, до речі, це НОРМАЛЬНО!

Не дозволяйте навіть близьким друзям сідати вам на шию. Дружба це не самопожертва! Біжіть не оглядаючись від аб'юзивних відносин, не варто боротись за те, щоб виправити цих людей, повірте вони не мають наміру змінюватись.

Не робіть безкоштовних послуг, особливо якщо це пов’язано з вашою професійною діяльністю, будь-яка робота повинна бути оплачена. Гроші - це абсолютно точно енергія, а мислення жебрака заважає бути багатим!

Навчіться балувати себе в межах своїх можливостей", - написала Вікторія.

Нагадаємо, переможниця проєкту "Холостяк-12" показала спільні фото з Алексом Топольським.

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Дата публікації
Перегляди
1266
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