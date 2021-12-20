У мереживному бюстгальтері: порноакторка з "Холостяка" похизувалася сексуальним декольте

У мереживному бюстгальтері: порноакторка з "Холостяка" похизувалася сексуальним декольте

Колишня акторка фільмів для дорослих поділилася з шанувальниками пікантним селфі.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) — опублікувала в Instagram нове селфі.

На ньому красуня постала у світлому мереживному бюстгальтері від Victoria's Secret, який чудово підкреслив її пишний бюст. Окрім привабливого декольте, Настя також продемонструвала свої татуювання на тілі.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

Нагадаємо, раніше Адель підтвердила інформацію, що їй зробили пропозицію на Балі.

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