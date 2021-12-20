У мереживному бюстгальтері: порноакторка з "Холостяка" похизувалася сексуальним декольте

Колишня акторка фільмів для дорослих поділилася з шанувальниками пікантним селфі.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) — опублікувала в Instagram нове селфі.
На ньому красуня постала у світлому мереживному бюстгальтері від Victoria's Secret, який чудово підкреслив її пишний бюст. Окрім привабливого декольте, Настя також продемонструвала свої татуювання на тілі.
Нагадаємо, раніше Адель підтвердила інформацію, що їй зробили пропозицію на Балі.
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