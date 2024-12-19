У мереживному бюстгальтері та шкіряному жакеті: красива Джуліанна Мур знялася для глянцю

Акторка приміряла стильні образи для фотосесії у відомому журналі.
64-річна американська акторка, володарка премії "Оскар" Джуліанна Мур стала головною зіркою нового випуску журналу L'Officiel. На обкладинці вона позувала у стильному образі: чорному мереживному бюстгальтері, шкіряному жакеті темно-шоколадного кольору та шкіряних штанах. Її образ доповнювали великі срібні сережки, кольє та природний макіяж.
Стилісти підібрали для Джуліанни й інші цікаві луки: штанні костюми, тренчі, кашемірові пальта тощо.
На одному з фото Мур позувала у шкіряному комбінезоні від Hermès зі стьобаними вставками.
В інтерв'ю журналу акторка розповіла про свою нову роботу – роль у драматичному фільмі "Кімната по сусідству", режисером якого став Педро Альмодовара.
Раніше, нагадаємо, вона відвідала прем'єру цього фільму в Парижі. Джуліанна вийшла до фотографів у розкішній білій сукні до підлоги. Вбрання хоч і було лаконічним, але мало дуже оригінальний дизайн: у нього було асиметричне декольте, а одна бретелька була перекручена.
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