У мереживному бюсті: Кортні Кардашян у пікантному аутфіті та з бойфрендом прийшла на показ

У мереживному бюсті: Кортні Кардашян у пікантному аутфіті та з бойфрендом прийшла на показ

Кортні Кардашян, яка незабаром виходить заміж, вийшла в світ зі своїм коханим.

Кортні та Тревіс Баркер відвідали вчора показ AMIRI сезону осінь-зима 2022, який відбувся у Лос-Анджелесі.

Пара, яка оголосила публіці про свої заручини у жовтні 2021 року, була заскочена в першому ряду. Кортні була одягнена в чорне мереживне бюстьє, що підкреслює її декольте і чорний плащ, а також чорні мереживні лосини. На шиї у неї була прикраса у вигляді хреста, на обличчі – легкий макіяж та волосся акуратно укладене.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Getty Images

Тревіс був у білій футболці та картатому джемпері. Чоловік на шиї також мав незвичайну прикрасу, і він був у чорних сонцезахисних окулярах.

Кортні та Тревіс часто з'являються на публіці разом. Пара дуже закохана і, схоже, дуже щаслива. Кортні навіть допомогла Баркеру впоратися з аерофобією.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Associated Press

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