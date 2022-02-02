У мереживному халаті і з квітами: учасниця "Холостяка-11" показала ніжне фото

Джессіка Чегі похизувалася букетом, який їй подарували.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – опублікувала в Instagram ніжну світлину. На ній дівчина позує, сидячи на підвіконні. Вона замріяно дивиться у вікно. Одягнена Джес у білий короткий халат із мереживними рукавами. Біля неї стоїть великий і гарний букет квітів у подарунковій рожевій коробці. Напевно, це їй подарував коханий, обличчя якого вона приховує.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

"Моєму життю так не вистачало цього тепла, яке зараз даруємо одне одному щодня. Бо в такі морози, сірі будні важко боротися з поганим настроєм, та не знаєш, де черпати позитивну енергетику. Тому вже сьогодні починаю складати валізи, бо попереду на нас чекає той самий бажаний відпочинок і здійснення однієї з моїх заповітних мрій", - написала Чегі під фото.

А переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан показала в Instagram гарний образ. Вона постала з пишною зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем з бежево-персиковими тінями та чорними стрілками на повіках.

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